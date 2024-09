Scontro frontale al ritorno da una festa di matrimonio, Martina muore a 26 anni, gravi il fidanzato e i genitori

0 Condivisioni acebook Twitter

Martina Frequente, 26 anni, è deceduta in un incidente stradale ad Aragona. Feriti gravemente i genitori, il fidanzato e una coppia nell’altro veicolo.

Scontro tra due auto: una vita spezzata

Tragedia nella notte ad Aragona, dove uno schianto tra una Fiat Grande Punto e un’Audi A5 ha causato la morte di Martina Frequente, 26enne di Agrigento. La giovane viaggiava sul sedile posteriore della Fiat insieme ai genitori e al fidanzato, di ritorno da una festa di matrimonio.

L’auto, guidata dal padre, per ragioni ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con l’Audi, occupata da una coppia originaria di Sanfratello ma in vacanza nell’agrigentino. Tutti gli occupanti delle due vetture sono rimasti feriti nello scontro.

Le condizioni dei feriti e le indagini in corso

Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni di Martina Frequente sono apparse subito gravissime e la giovane è deceduta poco dopo il trasporto all’ospedale Giovanni Di Dio di Agrigento. Anche gli altri coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale, con una delle cinque persone in condizioni critiche. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente.