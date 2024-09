Nuovo post di Kyrgios contro Sinner dopo la vittoria dell’italiano agli US Open 2024

0 Condivisioni acebook Twitter

Nicholas Kyrgios evita di congratularsi con Jannik Sinner dopo la storica vittoria agli US Open, concentrandosi invece su Taylor Fritz.

Kyrgios ignora Sinner e sostiene Fritz dopo la finale

Dopo la straordinaria vittoria di Jannik Sinner agli US Open 2024, dove il tennista italiano è diventato il primo del suo paese a vincere due Slam in una stagione, l’australiano Nicholas Kyrgios ha scelto di non riconoscere il successo dell’azzurro. Invece, Kyrgios ha dedicato parole di incoraggiamento a Taylor Fritz, tennista americano sconfitto in finale. “Forza campione. Che paio di settimane pazzesche, Taylor Fritz, dovresti essere estremamente orgoglioso di te”, ha scritto Kyrgios su X, condividendo una foto di Fritz dopo la sconfitta.

Comportamento controverso e tensioni con Sinner

Kyrgios non ha menzionato Sinner nella sua reazione alla finale, proseguendo una linea di tensione che aveva già manifestato nei confronti del tennista italiano. Nelle settimane precedenti, l’australiano aveva lanciato accuse su X riguardanti il ‘caso Clostebol’ che aveva coinvolto Sinner, oltre a fare commenti maschilisti sulla tennista russa Anna Kalinskaya, attuale compagna di Sinner. Nonostante Kyrgios avesse dichiarato in diretta su ESPN che avrebbe moderato i suoi atteggiamenti ostili, questo recente episodio dimostra che la tensione tra i due non si è attenuata.