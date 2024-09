Gennaro Sangiuliano tenta di recuperare il matrimonio: ritiro spirituale con la moglie in un Santuario

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo aver ammesso la relazione con l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si dedica al recupero del rapporto con la moglie, Federica Corsini.

Ritiro spirituale e apparizione pubblica

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al centro di una tempesta mediatica dopo aver ammesso una relazione con l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, ha dichiarato la sua intenzione di dedicarsi alla moglie, Federica Corsini.

La coppia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si è recata presso il santuario di Greccio, in provincia di Rieti, per un “ritiro spirituale” privato. La visita, durata circa due ore, ha visto i due raccolti in preghiera di fronte alla Grotta della Natività, segnalando un tentativo di riconciliazione.

Solo pochi giorni dopo, il 28 agosto, la coppia è stata avvistata mano nella mano al Festival di Venezia, dimostrando complicità e serenità. La presenza della moglie al festival ha mostrato il loro tentativo di superare la crisi, alimentata dalle indiscrezioni sulla relazione extraconiugale di Sangiuliano.

Le vicende con Maria Rosaria Boccia e il ruolo di Federica Corsini

La relazione con Maria Rosaria Boccia, che Sangiuliano ha definito ormai conclusa, ha fatto emergere il delicato equilibrio con la moglie, che sarebbe stata determinante nel porre fine alla collaborazione professionale tra il ministro e l’imprenditrice. Secondo alcune voci, Federica Corsini avrebbe sospettato della relazione, decidendo così di allontanare il marito da qualsiasi rapporto lavorativo con Boccia.

Corsini, giornalista Rai da quasi 30 anni, è sposata con Sangiuliano dal 2018. La coppia, conosciutasi mentre lavoravano insieme in Rai, ha sempre mantenuto un profilo basso sulla propria vita privata. Il loro matrimonio è stato testimoniato dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che recentemente ha espresso la speranza che la coppia possa superare questa difficile fase.