Maria Rosaria Boccia, potenziale influencer: guadagni fino a 20mila euro al mese grazie all’aumento di follower

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, protagonista delle cronache recenti per la vicenda con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ha visto una crescita esponenziale sui social media, che potrebbe trasformarsi in un’opportunità economica significativa.

L’analisi di SocialData: Boccia e l’impatto mediatico

Secondo un’analisi condotta da SocialData, la vicenda Sangiuliano-Boccia ha generato un’enorme quantità di discussioni online, con 46mila menzioni e oltre 15 milioni di interazioni tra il 26 agosto e il 7 settembre. Il sentiment degli utenti risulta prevalentemente negativo, con il 67% delle opinioni negative su Maria Rosaria Boccia e il 59% su Gennaro Sangiuliano. Le discussioni si sono concentrate principalmente su Facebook (68%), seguite da piattaforme come X (4%), Instagram e TikTok (2%).

L’impatto mediatico ha avuto effetti tangibili sul profilo Instagram di Boccia, che ha visto un aumento di 89mila follower nella prima settimana di settembre, portando il totale a 119mila.

Con una media di 5.788 like per post e 1.242 commenti, il valore economico del profilo è cresciuto notevolmente. Luca Ferlaino, partner di SocialData, stima che Boccia potrebbe guadagnare fino a 20mila euro al mese se decidesse di pubblicare una media di 20 contenuti mensili, suddivisi tra post e storie.

Potenziale influencer e l’interesse dei brand

Il boom di follower di Maria Rosaria Boccia potrebbe attrarre numerosi brand, interessati a sfruttare la sua popolarità recente. Il report evidenzia che un singolo post o una storia sul suo profilo potrebbe valere fino a 2.000 euro. Se la Boccia decidesse di intraprendere una carriera da influencer, la sua presenza sui social potrebbe facilmente trasformarsi in una fonte di reddito stabile.

Nonostante l’attenzione generata dal caso Sangiuliano-Boccia, l’analisi di SocialData mostra che i principali temi di discussione sui social continuano a essere sport, cinema e spettacolo. In particolare, solo su X si trovano quattro post rilevanti sulla vicenda tra i primi 50 per interazioni, mentre su altre piattaforme dominano argomenti come il Festival del Cinema di Venezia e gli eventi sportivi come calcio e F1.