Elisabetta Gregoraci ricoverata per la seconda volta: “Ora devo pensare a me”

La showgirl Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta in due settimane, ma rassicura i fan dicendo che si sta prendendo cura della sua salute.

Il messaggio di Elisabetta Gregoraci sui social

Elisabetta Gregoraci ha informato i suoi fan del secondo ricovero ospedaliero in poche settimane tramite una storia su Instagram, dove ha pubblicato una foto del braccio con una flebo.

Nonostante l’assenza dai social che probabilmente seguirà, la showgirl ha voluto tranquillizzare i suoi seguaci.

Nel messaggio pubblicato, ha spiegato che, dopo un periodo stressante, ha deciso di prendersi una pausa per il suo benessere fisico. Gregoraci ha dichiarato:

“E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti…ora tocca a me. Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita. Ora sono nuovamente qui. Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me, voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi. Vi voglio bene.”

Un ritorno in tv in programma a settembre

Nella sua dichiarazione, Elisabetta Gregoraci ha sottolineato che il periodo stressante è legato anche ai numerosi impegni lavorativi e alla routine che la porta a viaggiare spesso.

Vive a Monte Carlo con il figlio Nathan, e dopo aver trascorso l’estate in diverse località, si prepara per il ritorno in televisione.

A partire dal 26 settembre, sarà la conduttrice del programma Questioni di Stile su Rai 2, come annunciato lo scorso luglio durante la presentazione dei palinsesti.

Questo ricovero, dunque, arriva in un momento cruciale della sua carriera, ma la showgirl sembra decisa a prendersi il tempo necessario per recuperare le energie.