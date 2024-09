Bimbi sepolti nel giardino di una villetta, Chiara Petrolini confessa, “Anche il secondo neonato è mio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il Ris di Parma ha effettuato un nuovo sopralluogo nella villetta bifamiliare di Traversetolo dove sono stati trovati i corpi di due neonati sepolti in giardino. Chiara Petrolini, la giovane donna coinvolta nel caso, avrebbe confessato l’omicidio del secondo bambino.

Le ammissioni di Chiara Petrolini e i nuovi ritrovamenti

Chiara Petrolini ha ammesso di aver partorito e ucciso non solo il neonato trovato il 9 agosto, ma anche un altro bambino nato un anno prima e rinvenuto nello stesso giardino circa una settimana fa. Questa confessione ha portato gli inquirenti a effettuare ulteriori indagini nella villetta, alla ricerca di parti mancanti dei resti del secondo neonato, ritenuto essere il primogenito della 22enne, attualmente indagata per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Durante il sopralluogo, il Ris e la Scientifica del nucleo investigativo dei carabinieri hanno portato via tre sacchi di materiale dalla casa, contenenti presumibilmente terra da setacciare e analizzare. Le ricerche si sono concentrate su un’aiuola vicino al muro dell’abitazione dove viveva la famiglia di Chiara Petrolini. I resti del neonato morto un anno fa sono attualmente sottoposti ad analisi da parte del Ris di Parma per l’estrazione del DNA. Le analisi medico-legali sono affidate al Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano (Labanof).

La misura cautelare e le nuove valutazioni sul caso

La Procura di Parma aveva richiesto una misura cautelare per Chiara Petrolini nelle scorse settimane, ma la richiesta è stata respinta dal Gip, che non aveva ravvisato esigenze cautelari in quella fase. Al momento della richiesta, non si sapeva ancora del secondo corpo riesumato successivamente. Alla luce di questi nuovi sviluppi, non è escluso che la posizione della giovane possa essere riconsiderata. Attualmente, Chiara Petrolini è indagata a piede libero per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda drammatica. La comunità attende ulteriori informazioni e sviluppi sul caso, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per portare alla luce tutta la verità.