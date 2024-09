Inaugurato Crazy Pizza di Flavio Briatore sul lungomare di Napoli, una margherita costa 17euro

Il locale di Flavio Briatore, Crazy Pizza, ha aperto ufficialmente sul lungomare di Napoli, attirando curiosità e polemiche per il suo approccio innovativo alla tradizione napoletana della pizza.

La serata del 17 settembre ha segnato l’inaugurazione di Crazy Pizza, il nuovo locale di Flavio Briatore a Napoli. L’apertura era stata annunciata mesi fa, suscitando interesse e discussioni tra chi voleva vedere il format proposto dall’imprenditore e chi difendeva la tradizionale pizza napoletana.

La serata è stata dedicata alla presentazione del locale, mentre l’apertura al pubblico avverrà dal 18 settembre. Le prenotazioni per il locale sono già complete fino a ottobre.

Il menu presenta una classica pizza margherita al costo di 17 euro, un prezzo decisamente più alto rispetto ai 5/8 euro delle pizzerie locali, mentre la pizza più esclusiva è quella al Patanegra, venduta a 65 euro.

All’evento di inaugurazione ha partecipato anche Gino Sorbillo, uno dei più noti pizzaioli napoletani, che ha accolto Briatore con un corno portafortuna. Briatore ha dichiarato:

“Napoli è una città stupenda. La nostra è una sfida. Questa non è una pizzeria. Uno viene qui e fa una serata tranquilla. C’è la musica, c’è un certo tipo di servizio, non credo di essere in competizione con nessuno.”