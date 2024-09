Michelle Hunziker sogna un nuovo amore, “Vorrei che fosse come Goffredo il compagno di Aurora”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alla vigilia del ritorno in tv con Striscia La Notizia, accanto a Nino Frassica, Michelle Hunziker si apre nel salotto di Verissimo, parlando della sua vita privata, della famiglia e dei suoi desideri futuri.

Dopo la nascita del nipote Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, Michelle racconta con tenerezza le dinamiche familiari:

“Le mie figlie piccole sono gelose del loro nipotino, se lo contendono continuamente”. Nonostante queste piccole competizioni, l’atmosfera in casa resta serena e armoniosa, in particolare tra Aurora e Goffredo: “Hanno una complicità che ho sempre desiderato nella mia vita”, ha confidato Michelle.

Sebbene sia attualmente single dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, la showgirl non rinuncia alla speranza di trovare un nuovo amore: “Vorrei un uomo con cui viaggiare e vivere nuove avventure”.

Un rapporto speciale con il genero Goffredo Cerza

Nonostante la sua timidezza, Goffredo Cerza ha creato un legame molto forte con Michelle. Lui e Aurora stanno insieme da oltre sei anni e, soprattutto dopo la nascita di Cesare, il loro legame non è mai stato così saldo. Michelle sottolinea l’importanza di sapere che sua figlia è felice: “Loro due sono molto uniti e hanno una complicità che è davvero impagabile. È qualcosa che tutti dovremmo cercare in una relazione”. La conduttrice elogia Goffredo, definendolo “un 28enne con la maturità di un uomo vissuto”, raccontando anche del loro legame speciale, rafforzato da momenti come quello della nascita del nipote, durante la quale lei era presente in sala parto: “In quel momento ci siamo guardati, e non dimenticherò mai il suo sguardo”.

Michelle Hunziker, single ma pronta per nuove avventure

Dopo quasi dieci anni di relazione con Tomaso Trussardi, Michelle è di nuovo single. Al contrario della figlia Aurora, che ha trovato stabilità a soli 27 anni, Michelle scherza sul fatto che lei stessa ha avuto una vita sentimentale più turbolenta. La recente fine della relazione con Alessandro Carollo l’ha riportata a una fase di riflessione, ma la conduttrice è determinata a non rinunciare ai suoi sogni. “Ho dedicato tanto alla famiglia, ora vorrei vivere emozioni nuove. Non per forza figli o progetti a lungo termine, ma magari solo un viaggio o un buon bicchiere di vino condiviso con qualcuno speciale”, ha raccontato, lasciando intendere che non smetterà di cercare l’amore e la possibilità di vivere nuove avventure.