Forte nubifragio a Taranto, strade allagate, diversi centimetri d’altezza dell’acqua, automobilisti intrappolati nelle loro auto

Un forte nubifragio ha colpito Taranto lunedì 23 settembre, causando allagamenti e difficoltà per gli automobilisti. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la città.

Strade allagate e soccorsi in viale Jonio

Un violento temporale si è abbattuto su Taranto, con particolare intensità su viale Jonio, che è stato completamente allagato, rendendo impossibile la circolazione.

L’acqua ha raggiunto diversi centimetri di altezza, creando disagi significativi per chi era alla guida. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto, e una persona colta da malore è stata soccorsa tempestivamente, fortunatamente senza conseguenze gravi. La strada è rimasta chiusa fino a tarda sera, con la polizia locale impegnata a gestire la situazione.

Trasporti pubblici bloccati e alberi caduti

A causa dell’allagamento, gli autobus sono stati costretti a fermarsi lungo viale Magna Grecia, causando un rallentamento del traffico anche in altre zone della città. In via Cesare Battisti, un albero è caduto sopra alcune auto parcheggiate, fortunatamente senza provocare feriti. Altri allagamenti si sono verificati in via Dante, già duramente colpita da un precedente nubifragio, e nelle borgate di Talsano, Lama e San Vito.

Vigili del fuoco in azione anche in provincia

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche nelle zone periferiche e in alcune aree della provincia, per far fronte ai danni causati dal maltempo. La situazione è stata monitorata fino a tarda notte per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normale circolazione nelle zone colpite.