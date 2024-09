Ambra Angiolini e la figlia Jolanda emozionate al concerto di Francesco Renga, lui le dedica “Angelo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ieri sera, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Ambra Angiolini e la figlia Jolanda hanno assistito al concerto di Francesco Renga, ex compagno di Ambra, in coppia con Nek. Un momento particolarmente toccante è stato quando Renga ha eseguito la canzone “Angelo”, scritta per Jolanda, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2005.

L’emozione di Jolanda e l’orgoglio di Ambra

Seduta tra le prime file insieme al fidanzato Filippo, Jolanda ha seguito emozionata l’esibizione del padre. Ambra Angiolini ha catturato quel momento intimo con il telefonino e ha pubblicato un video tra le sue storie Instagram, scrivendo “Figlia e papà”. Nonostante la separazione, il legame tra Ambra e Francesco Renga rimane forte e fondamentale, soprattutto per i loro figli, Jolanda e Leonardo.

Un amore che ha lasciato il segno

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo, insieme dal 2003 al 2015. Pur non essendosi mai sposati, hanno avuto due figli: Jolanda nel 2004 e Leonardo nel 2006.

Dopo la separazione, entrambi hanno cercato di mantenere il loro privato lontano dai riflettori. Oggi, però, la serenità è tornata e i due appaiono spesso insieme, segno di un legame profondo e duraturo. Ambra ha dichiarato: “Non credo di aver provato mai più un amore così grande… e in nome di quell’amore continuo a rispettare ciò che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”.