Barbara d’Urso sarà ballerina a Ballando con le stelle, il commento ironico di Selvaggia Lucarelli

Barbara d’Urso sarà l’ospite speciale di una delle puntate di Ballando con le stelle su Rai 1, come ballerina per una notte. Dopo anni di trattative mai andate in porto, la conduttrice televisiva, ex volto di Canale 5, approderà finalmente sul palco del programma di danza guidato da Milly Carlucci.

Milly Carlucci: “Nessuna polemica, solo passione per il ballo”

La decisione di portare d’Urso sulla pista del dance show è stata confermata da Milly Carlucci durante la conferenza stampa del programma, svelando un tentativo fallito di coinvolgere la conduttrice anni fa a causa dei suoi impegni televisivi.

“Con Barbara c’era stato un tentativo anni fa, ma non ci siamo riusciti perché era molto impegnata tra tutti i programmi che faceva.

Ci siamo tenute in contatto, io le ho detto di venire adesso, lei un po’ ci ha pensato”, ha raccontato la Carlucci, chiarendo che la partecipazione della conduttrice non è finalizzata a creare controversie. “Noi non cerchiamo la polemica.

Quando abbiamo avuto momenti vivaci davanti alla giuria si parlava di ballo. Sono cose che nascono dal ballo e dalla passione che loro ci mettono”.

Selvaggia Lucarelli e il confronto atteso con Barbara d’Urso

Durante la serata in cui Barbara d’Urso sarà protagonista, sarà inevitabile un confronto con la giurata storica del programma, Selvaggia Lucarelli.

Tra le due, infatti, non corre buon sangue, e la conferma della presenza di d’Urso ha scatenato un commento ironico della Lucarelli su Instagram: “Proprio il giorno in cui io ho pilates!”, lasciando intendere scherzosamente la possibilità di non essere presente in puntata.

In realtà, l’incontro tra le due ci sarà, e considerando i trascorsi, sarà interessante osservare come si svilupperà il dialogo tra la conduttrice e la giurata, per la prima volta faccia a faccia dopo anni.

Tensioni tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli: tra passato e critiche

Le tensioni tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli hanno radici profonde e risalgono a più di dieci anni fa. La giornalista ha spesso criticato aspramente i programmi condotti da d’Urso e il suo approccio televisivo. In particolare, la Lucarelli ha raccontato di aver reciso ogni rapporto con la conduttrice dopo un episodio avvenuto circa 12 anni fa, quando venne invitata come ospite durante un momento difficile della sua vita personale.

“Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione”, ha ricordato Lucarelli. Tuttavia, un programma concorrente di d’Urso iniziò a parlare della sua vita privata e di suo figlio minorenne, spingendo la giornalista a intervenire in diretta per fermare la diffusione di false informazioni.

La tensione tra le due aumentò quando Lucarelli venne convocata nel camerino di d’Urso, che la rimproverò per il suo intervento pubblico, minacciando di invitare la “controparte” per replicare in trasmissione.

Da allora, la giornalista ha deciso di non partecipare più come ospite nei programmi della conduttrice, definendola “feroce”, “spietata”, ma anche “una professionista di rara bravura che stava diventando sempre più sola”.