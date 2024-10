Scontro Fedez -Valerio Staffelli dopo consegna tapiro, l’inviato di Striscia, “Fedez mi ha inviato due vocali di fuoco”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’inviato di Striscia La Notizia racconta la mancata risposta di Fedez dopo la consegna del Tapiro d’Oro, ricevendo invece messaggi vocali minacciosi.

Staffelli dopo la consegna del Tapiro: la reazione di Fedez

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La Notizia, ha raccontato di non essere stato contattato da Fedez dopo la consegna del Tapiro d’Oro nella puntata del 2 ottobre, come il rapper aveva promesso. Staffelli ha dichiarato di aver cercato Fedez lui stesso e di aver ricevuto risposta tramite due messaggi vocali, in cui il cantante si è mostrato molto irritato. “Mi ha detto che mi porterà in tribunale”, ha dichiarato Staffelli, rivelando la tensione e l’ira di Fedez in relazione al servizio andato in onda.

Il motivo della consegna del Tapiro: le polemiche sulla sicurezza di Fedez

Il Tapiro era stato consegnato a Fedez in seguito alla sua presunta vicinanza a due ultras rossoneri coinvolti in un’inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Durante la consegna, Staffelli aveva fatto riferimento anche alla rissa avvenuta in discoteca tra Fedez e Iovino, che avrebbe coinvolto i bodyguard del rapper. In merito all’accaduto, Staffelli ha affermato: “È molto arrabbiato perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez”.

Lo scontro verbale durante la consegna del Tapiro

La tensione tra i due è culminata durante la consegna del Tapiro, quando Staffelli ha provocato Fedez: “Abbiamo visto che hanno arrestato il tuo guardaspalle factotum, adesso come andrai a fare le risse senza di lui?”. Fedez ha risposto minacciando querela: “Lo hai detto davvero? Mi sa che per questo paghi con una bella querela. Cosa stai dicendo? Non sono indagato di nulla”. Sul tema della volontà di vendere le sue bibite Boem allo stadio, Fedez ha chiesto retoricamente: “C’è qualcosa di illegale? Mi stai contestando un reato? Fammi andare”, allontanandosi rapidamente a bordo di un’auto grigia.