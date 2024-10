57enne ha un malore improvviso e cade nel camino di casa acceso, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 57 anni è morto in provincia di Terni a seguito di una caduta accidentale nel camino di casa; la vittima stava accendendo il fuoco con sterpaglie.

La caduta nel camino e l’allarme dei familiari

Il dramma si è consumato in una casa di campagna a Carbenano, tra Amelia e la frazione di Capitone. Lunedì scorso alcuni familiari che vivono nella stessa abitazione hanno dato l’allarme dopo aver scoperto l’uomo caduto nel camino acceso.

All’arrivo dei soccorsi, il 57enne era in condizioni critiche a causa delle gravi ustioni riportate. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, l’uomo è morto martedì mattina.

Le circostanze dell’incidente e il tentativo di soccorso

L’uomo avrebbe riportato gravissime ustioni su gran parte del corpo dopo essere caduto nel camino appena acceso. L’ipotesi avanzata è che possa essere stato un malore a causare la caduta, anche se resta confermato che si tratta di un incidente domestico. Stabilizzato dai medici sul luogo dell’incidente, è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Perugia, dove è rimasto in Rianimazione per meno di un giorno prima di morire a causa delle lesioni.

L’ipotesi di un malore e la consegna della salma

Secondo la ricostruzione delle autorità, il 57enne soffriva di problemi di deambulazione, e potrebbe essere caduto di schiena nel camino, trovando così una morte atroce. Essendo chiaro che si tratta di un incidente domestico, non sono previste ulteriori indagini né autopsia sul corpo. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.