Ascolti TV: “Chissà chi è” di Amadeus flop su Nove, si pensano modifiche, vola De Martino con “Affari Tuoi”

Il programma di Amadeus, “Chissà chi è”, stenta a trovare ascolti su Nove, registrando solo il 2,7% di share. Un confronto netto con il successo di Stefano De Martino e il suo “Affari Tuoi”, che continua a superare il 25%.

Le difficoltà di Nove e il pubblico di Rai1

Il calo degli ascolti di “Chissà chi è” non sembra essere dovuto alla conduzione di Amadeus, ma piuttosto alle abitudini dei telespettatori di Rai1, da cui proviene la maggior parte del suo pubblico. L’audience di Nove, infatti, è costituita da una nicchia di telespettatori con gusti differenti rispetto a quelli della rete Rai. La Warner Bros, proprietaria del canale, si aspettava di più in termini di audience, ma garantisce che non sono previste cancellazioni o spostamenti del programma. Le riflessioni in corso riguardano piuttosto le possibili migliorie per adattare meglio il format alla rete.

Affari Tuoi e la sfida de La Corrida

Nel frattempo, “Affari Tuoi” con De Martino vola in alto negli ascolti, dando adito a rumors su strategie della Rai per mantenere alto l’interesse, compresa l’apparente anomalia dei “pacchi” più ricchi che rimangono fino alla fine. A fine mese, Amadeus affronterà una nuova sfida: la conduzione de La Corrida in prima serata su Nove. Un programma storico, ideato da Corrado, che metterà nuovamente alla prova il conduttore in un contesto diverso da quello di Rai1.

Amadeus verso nuove sfide

Nonostante le difficoltà iniziali, Amadeus resta sereno e concentrato, consapevole che l’adattamento a un nuovo canale e a un diverso pubblico richiede tempo. La sua determinazione nel voler innovare e affrontare sfide televisive lo spinge a lavorare su miglioramenti che possano far crescere il programma.