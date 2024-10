Torino insolita, cassonetto della plastica posizionato sul tettuccio di un’auto

0 Condivisioni Facebook Twitter

In via Cavallermaggiore, nel quartiere Cenisia, a Torino, un cassonetto per la plastica è stato collocato sul tetto di una Skoda Fabia grigia, lasciando tutti sorpresi.

La foto pubblicata sui social

La scena insolita è stata condivisa sui social da Paola Bragantini, presidente dell’Amiat, la società che si occupa della gestione dei rifiuti a Torino. La foto, pubblicata giovedì 3 ottobre, mostra il cassonetto sistemato sul tetto dell’auto, creando stupore tra gli operatori ecologici che si sono trovati davanti a questa situazione inaspettata durante il loro turno di lavoro.

La reazione della presidente Amiat

Bragantini, commentando la foto, ha scritto su Facebook: “La creatività dei torinesi stupisce e a tratti abbaglia. Città noiosa? No, mai”. Il gesto, apparentemente provocatorio o scherzoso, ha suscitato molta curiosità e ha aperto il dibattito sulle reali motivazioni dietro questa scelta bizzarra.

L’automobilista e il “creativo”

Non è chiaro chi sia l’autore del gesto né quale sia stata la ragione dietro questa azione. L’automobilista coinvolto dovrà però rivolgersi a un carrozziere per riparare eventuali danni alla vettura, mentre la vicenda continua a far discutere e sorridere sui social.