Tale e quale, Di Pietro e Marini nella bufera dopo l’imitazione di Paola e Chiara, le parole della Marcuzzi sono una lama

0 Condivisioni Facebook Twitter

Carmen Di Pietro e Valeria Marini offrono un’imitazione mal riuscita di Paola e Chiara a “Tale e Quale Show”, suscitando commenti ironici e critiche severe.

Una performance mal riuscita

Nella puntata di ieri, venerdì 4 ottobre di “Tale e Quale Show” 2024, l’imitazione delle celebri sorelle Paola e Chiara Iezzi, interpretata da Carmen Di Pietro e Valeria Marini, ha fatto discutere per la sua scarsa qualità. Le due concorrenti si sono esibite sulle note di “Vamos a bailar”, una delle hit più famose delle sorelle Iezzi, ma la performance si è rivelata deludente, tra movimenti imprecisi e note fuori tono.

Il tentativo di ricreare l’energia del duo pop italiano è fallito, lasciando il pubblico e la giuria perplessi. Poco prima della loro entrata in scena, le tensioni tra Di Pietro e Marini erano già evidenti, culminate in scambi di battute critiche durante l’esibizione stessa. In particolare, Marini ha commentato le difficoltà vocali della sua collega, sottolineando la mancanza di armonia. La reazione dei giudici e del pubblico è stata chiara: la performance è stata considerata una delle peggiori della serata.

Reazioni e giudizi taglienti

La giuria del programma non ha risparmiato commenti. Cristiano Malgioglio, noto per il suo stile diretto, ha dichiarato: “È stato un incubo incredibile. Se non mi viene un infarto adesso, non mi verrà mai più”. Le parole di Malgioglio hanno sottolineato il disastro dell’esibizione, considerata una delle più difficili da digerire del programma.

Anche Enrico Brignano ha ironizzato sulla coppia, chiedendo scherzosamente: “Mi dite chi è Cirilli e chi Paolantoni?”, paragonando l’esibizione a quella dei comici Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, famosi per le loro imitazioni volutamente esagerate e spesso fuori dagli schemi. Giorgio Panariello, altro membro della giuria, ha invece scherzato sul futuro della performance, affermando: “Sono curioso se tra vent’anni faranno vedere questo pezzo qua a Techetechetè”.

Alessia Marcuzzi, infine, ha aggiunto il suo commento sarcastico: “Se vedono questa esibizione, Paola e Chiara si dividono di nuovo”, facendo riferimento alla separazione temporanea del duo musicale nel passato.

Il pubblico in studio e sui social ha reagito in maniera mista, con alcuni spettatori divertiti dalla scena, mentre altri hanno criticato duramente la mancanza di professionalità e coordinazione delle due showgirl.