Max Laudadio si racconta: il passato da dongiovanni ma da quando ha incontrato la moglie una famiglia solida

L’inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio, racconta il suo passato da donnaiolo e l’incontro che ha cambiato la sua vita: la moglie Loredana Bonora. Insieme da 25 anni, hanno costruito una famiglia unita e accogliente.

Un matrimonio che dura da 25 anni

In una recente intervista, Max Laudadio, noto per il suo ruolo di inviato nel celebre programma televisivo Striscia la Notizia, ha rivelato dettagli inediti della sua vita privata. Il conduttore e attore, attualmente impegnato a teatro con il musical Aladin, dove interpreta il Genio della lampada, ha parlato del suo lungo matrimonio con Loredana Bonora, con cui è insieme da ben 25 anni. Laudadio ha raccontato che inizialmente, lui e Loredana erano amici, ma sin dal primo incontro, ha capito che sarebbe diventata sua moglie. “Il primo giorno che l’ho vista, ho detto: ‘La sposerò'”. Nonostante fosse noto per il suo stile di vita da “donnaiolo”, cambiando fidanzata di settimana in settimana, ha sempre insistito che avrebbe sposato Loredana. E così è stato.

Quando Loredana era incinta della loro figlia Bianca, Laudadio ha fatto una promessa solenne: “Per quanto possa durare il nostro amore, tu sarai sempre la miglior madre e io il miglior padre per Bianca”. Quella promessa ha resistito nel tempo e oggi la coppia è ancora felicemente unita, con una famiglia allargata e accogliente.

Una famiglia allargata e accogliente

Oltre alla loro figlia Bianca, oggi ventenne e intenzionata a seguire le orme del nonno diventando carabiniere, la famiglia di Max Laudadio e Loredana Bonora si è arricchita di nuovi membri. “Abbiamo accolto una ragazza albanese quando aveva 14 anni, oggi ne ha 27, e un ragazzo nigeriano che oggi ha 37 anni”, ha spiegato il conduttore, aggiungendo che, sebbene i ragazzi siano ormai autonomi, rimangono vicini alla famiglia. Questa scelta di accoglienza riflette i valori di solidarietà e unione che caratterizzano la vita della coppia.

Max ha anche parlato con orgoglio della figlia Bianca, che ha recentemente terminato gli studi e sta cercando la sua strada, avendo partecipato a un concorso per diventare carabiniere. La famiglia Laudadio-Bonora è oggi un esempio di integrazione e affetto, con un legame che ha superato le sfide del tempo.