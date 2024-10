L’ultimo messaggio della madre a Greta prima dell’incidente a Cassano, “Puoi dire a Francesco di andare piano?”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia sulle strade baresi: Greta Francone, 21 anni, e il fidanzato Francesco Castellaneta, 24 anni, muoiono in un incidente a Cassano delle Murge. Un messaggio della madre riaccende il tema dell’alta velocità.

L’ultimo messaggio e l’incidente mortale

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre, Greta e Francesco hanno perso la vita mentre viaggiavano a bordo di una Mercedes Cla. Poco prima dell’incidente, la madre di Greta, Sabrina Francone, aveva inviato un messaggio alla figlia: “Greta, puoi dire a Francesco di andare piano?”.

Purtroppo, l’appello non ha potuto evitare la tragedia che si è consumata sulla provinciale 236 tra Bari e Santeramo in Colle. L’auto è precipitata per circa dieci metri dal cavalcavia, in un tratto noto per la sua pericolosità e la necessità di moderare la velocità.

Il dolore e lo sfogo della madre sui social

Dopo la notizia della morte di Greta, la madre Sabrina ha espresso il suo dolore e la sua rabbia su Facebook, rivolgendosi alla famiglia di Francesco: “Sapevate che gli piaceva andare veloce. Lo avete anche scritto. Mi avete portato via la mia unica ragione di vita. Vivrete solo con i rimorsi e vi porterete sulla coscienza non solo la morte di vostro fratello bensì di due persone”.

Lo sfogo della madre alterna momenti di rabbia ad altri di commozione e amore verso la figlia scomparsa, ricordandola come il suo “angelo custode”.

La vita dei due giovani prima della tragedia

Greta, 21 anni, era molto attiva sui social media, in particolare su TikTok, dove condivideva video mentre ballava o cantava con le amiche. Francesco, originario di Cellamare e noto a Capurso per l’attività mercatale della famiglia, era amato dalla comunità locale.

La tragedia ha lasciato un segno profondo nei paesi d’origine dei due ragazzi, riaprendo il dibattito sulla sicurezza stradale e l’alta velocità.