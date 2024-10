Foggia, funerali di Lucia Salcone: dolore in chiesa, marito indagato per omicidio in lacrime vicino al feretro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella cattedrale di San Severo, si sono tenuti i funerali di Lucia Salcone, la 47enne morta carbonizzata in un incidente stradale sulla provinciale 13. Il marito, Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario, era presente in prima fila.

Il dolore della comunità e l’omelia del vescovo

L’atmosfera in chiesa era carica di dolore e commozione, con la presenza di parenti, amici e conoscenti di Lucia. La bara, con la foto sorridente della donna, è stata posta davanti all’altare. La cerimonia è stata officiata dal vescovo, Monsignor Giuseppe Mengoli, che ha sottolineato il messaggio di speranza cristiana: “Il Signore è risorto non solo per essere presente in Palestina, ma ovunque. La vostra presenza massiccia al funerale ne è testimonianza”. All’uscita del feretro, le amiche dell’istituto serale di ragioneria, frequentato da Lucia, hanno liberato palloncini bianchi in suo ricordo.

Ciro Caliendo e le indagini sulla tragedia

Ciro Caliendo, imprenditore agricolo e noto presidente della Cia Agricoltori di San Severo, ha partecipato alla cerimonia funebre con uno sguardo provato e occhi pieni di lacrime. Tuttavia, il suo ruolo è al centro delle indagini: la Procura di Foggia lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Gli investigatori sospettano che l’incidente in cui è morta Lucia possa essere stato una messinscena. Rilievi effettuati dalla Polizia Stradale e incongruenze nel racconto di Caliendo hanno spinto le forze dell’ordine ad effettuare verifiche anche nella villetta della famiglia, analizzando documenti sulle proprietà della coppia.

Autopsia e ulteriori accertamenti

Il 4 ottobre è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Lucia Salcone, che ha rivelato la presenza di una ferita alla testa. Al momento, i medici non sono riusciti a chiarire se la ferita sia stata causata dall’incidente o sia preesistente. Per approfondire, sono stati disposti ulteriori esami, tra cui quelli tossicologici e sull’apparato cuore-polmoni. I risultati completi delle analisi sono attesi entro 60 giorni, e saranno determinanti per chiarire la dinamica e le cause della morte.