Sparatoria in centro a Modugno, conflitto a fuoco tra due uomini in auto, ferito gravemente un cane

Due uomini si sono affrontati in una sparatoria in pieno centro a Modugno, in provincia di Bari, per poi fuggire senza lasciare traccia. L’episodio è al centro delle indagini dei carabinieri.

Sparatoria tra due auto in centro a Modugno

In una serata di tensione, due uomini si sono sfidati in pieno centro a Modugno. A bordo delle loro auto, hanno esploso diversi colpi, utilizzando una mitraglietta e una pistola. Dopo il violento conflitto a fuoco, i due sono riusciti a dileguarsi, lasciando la scena del crimine senza essere individuati. Durante il conflitto a fuoco è stato ferito gravemente un cane.