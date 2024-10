Incidente frontale tra due auto, morti entrambi i conducenti, gravissimo un bambino trasportato in eliambulanza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente frontale tra due automobili è avvenuto questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Due uomini hanno perso la vita, mentre un bambino è rimasto gravemente ferito.

Scontro frontale a Santi Cosma e Damiano: due vittime

Nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre 2024, si è verificato un grave incidente stradale nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Due automobili si sono scontrate frontalmente, provocando la morte dei conducenti di entrambi i veicoli. Le vittime sono un uomo di 52 anni e un anziano di 81 anni, deceduti sul colpo a causa dell’impatto.

Arrivo dei soccorsi e situazione del bambino ferito

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle auto e mettere in sicurezza l’area. Il personale del 118 si è occupato del bambino rimasto gravemente ferito nello scontro. Vista la gravità delle sue condizioni, il piccolo è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale di Roma. Attualmente, il bambino è in prognosi riservata, mentre i medici monitorano costantemente la sua situazione.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti e ha richiesto una gestione attenta della viabilità nell’area, già colpita da un altro tragico incidente meno di una settimana fa, in cui ha perso la vita Gino Parente.