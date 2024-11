Francesca De Andrè si scaglia contro il padre Cristiano, “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare”

0 Condivisioni Facebook Twitter

A 34 anni, Francesca De André racconta di aver trovato un equilibrio con se stessa dopo anni di inquietudini. In un’intervista a Novella2000, la nipote del celebre cantautore ha condiviso il suo desiderio di guardare avanti, affrontando con serenità i capitoli dolorosi della sua vita. Anche sul fronte sentimentale ci sono novità: “Sto frequentando un ragazzo, ma non sono sicura che corrisponda alla mia idea di compagno ideale. Non mi definisco impegnata”, ha dichiarato.

L’ex fidanzato condannato per violenza domestica

Lo scorso aprile, l’ex compagno di Francesca, Giorgio Tambellini, è stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione per violenza domestica. La vicenda ha lasciato segni profondi: “Attraverso il dolore, ho imparato a riconoscere chi è nocivo per la mia serenità e ad allontanarlo”. Francesca ha inoltre rivelato che, nonostante una condanna al risarcimento, Tambellini non le avrebbe ancora corrisposto quanto dovuto: “Eppure la sua condizione economica è più che agiata”. Accanto a lei, in questo difficile percorso, l’ex compagno Daniele Interrante, che l’ha sostenuta con affetto: “Il nostro legame d’amore si è trasformato in un rapporto speciale. Sappiamo di poter contare l’uno sull’altra.”

Il rapporto complicato con Cristiano De André

Il legame tra Francesca e suo padre, Cristiano De André, è ormai inesistente. La cantante ha ricordato il difficile periodo della sua adolescenza, quando finì in una comunità: “Nessuno volle prendersi cura di me, neanche Dori Ghezzi, moglie di mio nonno Fabrizio, che inizialmente sembrava volermi adottare. Mi abbandonarono tutti.”

Sul piano artistico, Francesca è stata altrettanto dura: “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, quando avrebbe potuto costruire una carriera basandosi sul proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare.”