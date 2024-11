Aereo si schianta durante il decollo, sono 5 i morti tra cui un bimbo di 12 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lo schianto durante il decollo

Cinque persone hanno perso la vita martedì pomeriggio, ora locale, quando un jet Honda HA-420 si è schiantato contro un’automobile fuori dall’aeroporto Falcon Field di Mesa, nei pressi di Phoenix, Arizona. Tra le vittime, un bambino di 12 anni e il conducente dell’auto coinvolta. L’incidente è avvenuto durante un decollo interrotto, con l’aereo che ha colpito una recinzione perimetrale prima di finire sulla strada.

L’incidente e i soccorsi

Secondo il National Transportation Safety Board (NTSB), l’aereo trasportava cinque persone: un pilota, un copilota e tre passeggeri. “L’aereo ha colpito un veicolo fuori dalla proprietà aeroportuale durante il decollo,” ha spiegato la Federal Aviation Administration (FAA).

Nonostante l’intervento immediato delle ambulanze e dei vigili del fuoco di Mesa, cinque persone sono decedute, tra cui l’unico occupante del veicolo, mentre una sesta persona è stata ricoverata in ospedale con ferite gravi. Le vittime a bordo del velivolo sono state identificate come Spencer Lindahl (43 anni), Rustin Randall (48 anni), Drew Kimball (44 anni) e un bambino di 12 anni. Il conducente dell’auto non è stato ancora identificato.

La comunità colpita dal lutto

La portavoce dei vigili del fuoco di Mesa, Marrisa Ramirez-Ramos, ha espresso il cordoglio della comunità: “La nostra comunità ha subito una tragica perdita. Un aereo decollato da Falcon Field si è schiantato contro un singolo veicolo su Greenfield Road.” Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell’incidente.