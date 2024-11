Bruno Vespa: “Ad agosto scade il mio contratto in Rai e Mediaset mi ha fatto un’offerta”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il celebre giornalista Bruno Vespa potrebbe lasciare la Rai. Con il contratto in scadenza nel 2024, Vespa ha dichiarato di aver ricevuto nuove proposte da Mediaset.

La scadenza del contratto e l’incertezza sul rinnovo

Bruno Vespa, volto storico della televisione pubblica italiana, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che fanno dubitare del suo futuro professionale in Rai. Intervenendo a Un giorno da pecora, il noto talk show radiofonico, Vespa ha raccontato la sua attuale posizione riguardo al rinnovo del contratto con l’emittente di Stato. “Il contratto scade l’anno prossimo, in agosto,” ha spiegato, lasciando intendere che, al momento, non ci sono certezze sul proseguimento della collaborazione.

“La Rai è stata tanto generosa con molti colleghi, e non vorrei trovarmi spiazzato,” ha sottolineato Vespa, lasciando trasparire una certa preoccupazione per il suo futuro professionale. Pur ribadendo la gratitudine per gli anni trascorsi alla Rai, Vespa ha anche accennato a possibili alternative qualora non si giungesse a un accordo per il rinnovo. Le parole di Vespa hanno immediatamente suscitato interesse nel pubblico e nei media, poiché la sua figura è da tempo simbolo del giornalismo televisivo in Italia, specialmente con la trasmissione Porta a Porta.

Le offerte di Mediaset e la riflessione su nuovi progetti

Nel corso dell’intervista, Vespa ha rivelato che nel passato Silvio Berlusconi aveva cercato di attrarlo verso Mediaset, offrendogli il doppio rispetto a quanto percepiva in Rai. “Mi avevano proposto esattamente il doppio,” ha detto il giornalista, aggiungendo che anche recentemente Pier Silvio Berlusconi si sarebbe interessato a un suo possibile passaggio alla rete privata. “Pier Silvio me lo ha richiesto l’anno scorso, ma io ho preferito restare,” ha continuato Vespa, spiegando di aver declinato le proposte per rimanere fedele all’emittente che lo ha accolto all’inizio della sua carriera, sebbene tale scelta gli sia costata economicamente.

Il giornalista ha accennato anche al recente passaggio di Amadeus da Rai al canale Nove, interpretando tale scelta come indicativa di un panorama mediatico in continuo mutamento. Commentando l’addio di Amadeus, Vespa ha dichiarato: “Non l’ho ancora visto, ma gli auguro tutto il bene. Siamo amici.” Questo passaggio ha suggerito un potenziale interesse di Vespa verso opportunità alternative, pur senza annunciare una decisione definitiva.

Un futuro in evoluzione per il giornalista di Porta a Porta

L’intervento di Vespa su possibili cambiamenti nella sua carriera si inserisce in un momento di riflessione generale tra i volti storici della Rai, alcuni dei quali stanno valutando nuove opportunità o cambiamenti contrattuali. Al momento, non ci sono conferme sul fatto che Vespa accetterà un eventuale rinnovo, ma l’interesse suscitato dalle sue parole lascia intendere che il suo futuro sarà seguito con attenzione dal pubblico.