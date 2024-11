Lilli Gruber derubata del borsello poi dice: “Non si può fare un’accoglienza indiscriminata”, Cruciani: “Se ne è accorta solo dopo il furto”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’opinionista sottolinea il cambio di prospettiva della conduttrice dopo un recente furto subito a Roma. Critiche e ironie dagli ambienti della destra.

Cambio di tono su immigrazione da parte di Gruber dopo un furto a Roma

In una recente puntata di Otto e Mezzo, la giornalista Lilli Gruber ha espresso una riflessione inedita per lei sull’immigrazione in Italia, commentando l’impossibilità di una “accoglienza indiscriminata”. Questa presa di posizione è avvenuta il giorno successivo a un furto subito dalla conduttrice a Villa Borghese, mentre si trovava a fare attività fisica. L’episodio è stato commentato con una nota di ironia dal giornalista Giuseppe Cruciani durante la trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24. La Gruber, con un passato in politica nelle file del centrosinistra, è stata così al centro di una discussione accesa sulle posizioni della sinistra italiana in tema di sicurezza e immigrazione.

“Ci è arrivata anche la Gruber alla fine”, ha dichiarato Cruciani, sottolineando come il furto subito possa averla portata a una riflessione differente rispetto al passato. “Sarà un caso, dico sarà un caso, dopo aver subito il furto della borsetta ha detto che non si possono accogliere tutti i migranti”, ha proseguito, riferendosi al commento della conduttrice sulla necessità di limitare l’accoglienza. “Le due cose non saranno collegate, ma quando lo dicevano gli altri erano fascisti, maledetti”, ha continuato Cruciani, “adesso se ne esce la conduttrice simbolo della sinistra”. Il giornalista ha poi provocato ulteriormente aggiungendo: “Tra poco la sinistra dirà che bisogna sparare alle navi”.

Reazioni e polemiche dalle aree politiche di destra

Le dichiarazioni della Gruber non sono sfuggite agli esponenti della destra italiana, in particolare a Matteo Salvini, leader della Lega, che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina sulla questione migratoria. “Attenzione! Anche Lilli Gruber ieri sera in diretta tv si rende conto che con un’accoglienza indiscriminata e un’immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte”, ha dichiarato Salvini in un commento rivolto al pubblico. “Ma come, quando lo diceva la Lega non eravamo brutti e cattivi? Benarrivata!”, ha concluso, rimarcando la presunta incoerenza tra le passate posizioni della Gruber e l’attuale cambio di tono.

Negli ultimi anni, il tema dell’immigrazione è diventato uno dei principali terreni di scontro politico in Italia, con la destra e la sinistra che spesso adottano posizioni opposte. Le affermazioni della Gruber, normalmente critica verso le posizioni restrittive, hanno scatenato una serie di reazioni tra gli esponenti della destra e nei media