Namite Selvaggi vince Io Canto Generation: premi e riconoscimenti per la giovane cantante

La giovanissima Namite Selvaggi trionfa alla seconda edizione di Io Canto Generation, portando a casa premi prestigiosi che incoraggiano il suo talento musicale.

La vittoria di Namite Selvaggi a Io Canto Generation

Mercoledì 13 novembre, in prima serata su Canale 5, si è svolta la finale della seconda edizione di Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti. Tra i dodici talenti che hanno gareggiato, Namite Selvaggi, quattordicenne di origini tanzaniane che vive a Terracina, è riuscita a emergere vincendo la competizione. La finale ha visto i concorrenti esibirsi singolarmente per poi proseguire con i duetti al fianco dei coach Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Nell’ultima sfida, Namite ha fronteggiato Cristina Fiorita (14 anni) e Mariafrancesca Cennamo (10 anni) esibendosi in una toccante interpretazione di “Greatest Love of All” di Whitney Houston. A decretare il verdetto è stata una giuria d’eccezione, composta da Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi e Orietta Berti, affiancati dal voto del pubblico in studio.

I premi assegnati a Namite Selvaggi: formazione e nuove opportunità

Come vincitrice della competizione, Namite Selvaggi ha ricevuto un premio di formazione che le permetterà di frequentare un corso alla prestigiosa New York Film Academy presso la sede di Firenze. Il riconoscimento comprende anche un viaggio a New York, durante il quale Namite potrà visitare Broadway e fare esperienza diretta del mondo dello spettacolo statunitense, accompagnata dai rappresentanti della NYFA. Inoltre, grazie alla collaborazione con R101, l’artista avrà l’opportunità di registrare una cover, un’ulteriore occasione per mettere in luce le sue capacità musicali e consolidare il proprio percorso artistico.

In parallelo, è stato assegnato il premio R101 a Mariafrancesca Cennamo, che ha ricevuto il riconoscimento direttamente da Chiara Tortorella.