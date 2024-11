Geolier assume due fan: “Il mio sogno più grande è dare lavoro a chi non lo ha”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il rapper napoletano Geolier ha assunto due giovani fan per gestire il suo primo pop-up store ufficiale a Nola, trasformando la loro passione in lavoro.

Un’opportunità lavorativa per due fan

NOLA – Il rapper napoletano Geolier ha recentemente assunto Nunzia Ferone e Gaetano D’Alterio, due giovani fan che in passato si sono occupati della sua fanpage sui social, affidando loro la gestione del “Geolier Official Pop-Up Store”, il primo negozio dedicato al cantante. Ferone, ex commessa, e D’Alterio, esperto in digital, sono stati scelti proprio per la loro dedizione e il loro legame autentico con la comunità di fan di Geolier. “Il sogno più grande è offrire un lavoro a chi non ce l’ha”, ha dichiarato il rapper, esprimendo il desiderio di restituire alla sua comunità, creando opportunità di lavoro per i suoi seguaci più appassionati.

L’inaugurazione del pop-up store è stata seguita da molti fan e ha attirato l’attenzione per la sua unicità, dato che rappresenta un progetto nuovo per il rapper e per la scena musicale partenopea. Nel negozio sono esposti numerosi oggetti legati al cantante, dai vestiti personali fino alla sua motocicletta, per avvicinare ulteriormente i fan alla sua vita e alla sua carriera. I nuovi assunti, grazie al loro coinvolgimento personale e alla profonda conoscenza dell’artista, si occuperanno di raccontare ai visitatori le storie e i dettagli dietro ogni oggetto esposto.

Dichiarazioni dal team di Geolier

A spiegare i dettagli di questa iniziativa è stato Gaetano Palumbo, fratello del rapper, noto al pubblico con il vero nome di Emanuele Palumbo. In un’intervista rilasciata a Il Corriere, Palumbo ha dichiarato: “Oltre a gestire i profili ufficiali di Emanuele, siamo sempre molto attenti anche a tutto ciò che sui social ruota intorno a mio fratello. Ho notato subito Nunzia e Gaetano per il modo in cui hanno saputo costruire una community di veri fan attraverso la loro fanpage”. Palumbo ha aggiunto che l’idea di coinvolgerli direttamente si è concretizzata con la progettazione del primo negozio ufficiale, dove entrambi, essendo ben inseriti nel mondo social dell’artista, avrebbero potuto mettere a disposizione le loro competenze.

Ferone e D’Alterio hanno voluto ringraziare pubblicamente il loro idolo sui social, scrivendo: “Grazie di tutto Geolier, ti saremo grati a vita. Grazie anche a tutti voi che ci supportate giorno per giorno”.