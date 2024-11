Jake Paul batte Mike Tyson: trionfo ai punti per lo youtuber, “Ho battuto una leggenda”

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Texas, davanti a 80mila spettatori, Jake Paul, 27 anni, ha sconfitto Mike Tyson, 58 anni, in un incontro-show epico durato otto riprese.

Un evento straordinario

L’attesissimo match, disputato nello stadio dei Dallas Cowboys, è stato uno degli eventi più spettacolari dell’anno, con un giro d’affari di 300 milioni di dollari. Biglietti venduti fino a 40mila dollari e palchetti esclusivi acquistati per cifre record di 2 milioni hanno attirato personaggi dello spettacolo e dello show-business da tutto il mondo.

La vittoria di Jake Paul

Paul, attore, youtuber e ormai sempre più affermato pugile, ha ottenuto il successo ai punti con decisione unanime dei giudici. Dopo l’ultima campana, ha reso omaggio a Mike Tyson, accennando un inchino verso l’ex campione del mondo. “È una leggenda, uno dei più grandi mai esistiti. È stato un onore combattere con lui,” ha dichiarato Paul al termine dell’incontro.

Il ritorno di Mike Tyson

Tyson, che ha combattuto con un tutore al ginocchio destro, si è mostrato combattivo nonostante l’età, resistendo fino alla fine contro il giovane avversario. “Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso,” ha commentato il pugile al termine del match. La sua presenza sul ring ha confermato l’immenso fascino che ancora esercita sul pubblico.

Le cifre dell’incontro

L’evento ha garantito a Paul un guadagno di 40 milioni di dollari, mentre Tyson ha portato a casa 20 milioni. Nonostante la sconfitta, il ritorno sul ring di Iron Mike ha rappresentato un momento storico per i fan della boxe e per lo sport in generale.

Un incontro tra sport e spettacolo

Il match è stato preceduto da giorni di battibecchi tra i due pugili, che però si sono abbracciati brevemente al termine dell’incontro. La serata ha segnato non solo la consacrazione di Jake Paul come figura di rilievo nel pugilato spettacolo, ma anche il tributo a una leggenda che ha scritto la storia della boxe.