ATP, Maria Galligani la compagna di Gasper Ruud che ha conquistato il web

La presenza di Maria Galligani, compagna di Casper Ruud dal 2018, ha portato un tocco di calore italiano alle ATP Finals di Torino.

Un amore nato nel 2018

Casper Ruud, tennista norvegese, e Maria Galligani sono legati sentimentalmente dal 2018. Maria, di origini italiane, sta attualmente conseguendo un master in psicologia presso l’Università della Danimarca. La coppia condivide spesso momenti della loro vita insieme sui social media, mostrando un legame solido e affettuoso.

Presenza costante al fianco di Ruud

Durante le ATP Finals di Torino, Maria è stata frequentemente inquadrata dalle telecamere mentre sosteneva Casper dagli spalti, spesso insieme ad altri membri del team. La sua presenza è stata notata dai fan e dai media, sottolineando il supporto costante che offre al compagno durante le competizioni.

Scoperta culturale a Torino

Approfittando della permanenza in città, Maria ha visitato il Museo Egizio di Torino, uno dei più importanti al mondo nel suo genere. Questa visita evidenzia il suo interesse per la cultura e l’arte, arricchendo l’esperienza italiana oltre l’ambito sportivo.

Ruud conquista il pubblico torinese

Sul campo del Pala Alpitour, Ruud ha mostrato prestazioni eccellenti, mantenendo un percorso netto nelle partite disputate. Al termine degli incontri, ha espresso gratitudine al pubblico locale con messaggi in italiano, come “Grazie Torino” e “Forzaaaa”, dimostrando un apprezzamento sincero per l’accoglienza ricevuta.

Un “vichingo gentile” tra noi

L’atteggiamento cordiale di Ruud, unito alla sua determinazione sul campo, lo ha reso particolarmente amato dal pubblico italiano. La sua capacità di integrarsi e di mostrare rispetto per la cultura locale ha contribuito a farlo percepire come “uno di noi”, consolidando il suo status di “vichingo gentile” nel cuore dei tifosi torinesi.