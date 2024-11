Grave incidente nel barese, frontale tra due auto e furgone, due morti e due feriti

Uno scontro frontale tra due auto e un furgone sulla Strada Provinciale 76 ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due.

La dinamica dell’incidente

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, sulla Strada Provinciale 76 che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari, si è verificato un tragico incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, due automobili e un furgone sono stati coinvolti in uno scontro frontale. Una delle vetture si sarebbe trovata intrappolata tra i mezzi coinvolti, senza possibilità di evitare l’impatto. Le due vittime sarebbero decedute sul colpo a causa della violenza dello scontro. Altri due giovani sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per prevenire eventuali incendi dovuti a cortocircuiti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e ricostruire la dinamica dei fatti.