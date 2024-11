Come applicare correttamente la crema solare viso: alcuni consigli

Il sole apporta tantissimi benefici alla pelle ma, al tempo stesso, è importante fare attenzione anche ai danni che può provocare.

L’eccessiva esposizione ai raggi UV, infatti, può creare non pochi danni alla pelle, anche gravi.

Per questo, è importante includere, nella nostra skincare routine quotidiana, una crema solare viso, da applicare ogni mattina.

Vediamo perché è importante applicare la crema solare viso e come sceglierla.

I benefici della crema solare viso

Ogni giorno, siamo costantemente esposti ai raggi UV, ovvero i raggi ultravioletti che vengono emessi dal sole.

Bisogna, quindi, prestare molta attenzione alla protezione della pelle, specialmente contro i raggi UVA, ovvero quelli che possono provocare più danni, perché più presenti e perché possono attraversare anche le nuvole e certe superfici (come il vetro).

Un’eccessiva esposizione ai raggi UV può provocare numerosi danni alla pelle, come:

Fotoinvecchiamento, ovvero l’invecchiamento cutaneo dovuto ai raggi UV;

Disidratazione della pelle;

Formazione di rughe e linee sottili, anche in maniera precoce;

Formazione delle macchie solari, perché i raggi UV aumentano il rischio di accumuli in alcune zone della pelle;

L’aumento della produzione di radicali liberi, tra i responsabili dell’invecchiamento cutaneo;

Scottature, irritazioni e arrossamenti della pelle;

Data la presenza dei raggi UVA, anche nei giorni in cui il cielo è coperto o quando non percepiamo così forte il sole, è consigliabile applicare la crema solare viso ogni giorno, per tutto l’anno.

Come scegliere la crema solare giusta per la nostra pelle

Sul mercato esistono tantissimi prodotti solari, che si adattano alle diverse esigenze della pelle.

Una delle caratteristiche da controllare subito è il SPF (Sun Protection Factor), ovvero il fattore solare, che determina la quantità di tempo in cui la protezione solare protegge la pelle dai raggi UV.

Ovviamente, maggiore sarà il SPF e maggiore sarà la protezione garantita dal prodotto.

Chi ha pelle, capelli e occhi chiari è maggiormente soggetto all’effetto dei raggi UV e quindi anche alle scottature e agli altri danni che provocano. Per questo, è consigliabile utilizzare una crema solare viso con SPF 50, che dona una protezione alta.

Se abbiamo, invece, pelle, capelli e occhi dai toni scuri, possiamo anche scegliere una crema solare viso con SPF più basso, ma è sempre consigliabile mantenersi su un fattore solare di 20 o 30, per garantire protezione alla pelle.

La crema solare viso può essere scelta anche a seconda della nostra tipologia di pelle.

Per una pelle grassa, che si contraddistingue per un eccesso di sebo e il rischio di zone lucide, è meglio scegliere una crema solare viso dalla texture leggera, che non vada ad appesantire la pelle. Possiamo optare per una formula oil-free e con attivi idratanti, ma leggeri.

Per la pelle secca, invece, possiamo scegliere una crema solare dalla formula più ricca e nutriente, che vada ad idratare e proteggere la pelle, durante tutto il giorno.

Se abbiamo la pelle sensibile, invece, optiamo per una crema solare viso con SPF alto e una formula ipoallergenica. Scegliamo un prodotto arricchito da ingredienti naturali, evitando i filtri chimici.

Come applicare la crema solare viso

La crema solare viso può essere facilmente introdotta nella nostra skincare routine mattutina.

Dopo aver deterso accuratamente la pelle e aver applicato i nostri trattamenti quotidiani (come la crema viso idratante e una crema contorno occhi energizzante), possiamo passare all’applicazione della crema solare viso, come ultimo step.

Basterà prendere una piccola quantità di prodotto e massaggiarla su tutto il viso, facendo un leggero massaggio. Non dimentichiamoci di applicare il prodotto anche sul collo e sul decolleté.

Possiamo applicarla circa 10 o 15 minuti prima del make-up, in modo che la pelle riesca ad assorbire completamente il prodotto.

Se siamo in città, basterà una sola applicazione, durante la skincare mattutina. Ma se siamo al mare, a causa del caldo, del sudore e dei bagni al mare, è consigliabile riapplicarla ogni due ore.

Per completare la protezione dal sole, possiamo indossare un cappello o una bandana (in modo da proteggere i capelli e il cuoio capelluto) e degli occhiali da sole (per proteggere gli occhi dagli effetti dannosi dei raggi UV).