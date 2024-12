Fiorentina-Inter sospesa, grave malore in campo per Edoardo Bove, giocatori sotto choc

Il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha accusato un malore durante il match contro l’Inter, portando alla sospensione della partita.

Malore improvviso al 17′ minuto

Al 17′ del primo tempo della sfida tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il centrocampista Edoardo Bove è crollato a terra a causa di un malore improvviso. La scena ha lasciato compagni e avversari sotto shock, con alcuni giocatori visibilmente commossi.

Intervento immediato dei soccorsi

I sanitari presenti a bordo campo sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi a Bove. Successivamente, un’ambulanza è entrata sul terreno di gioco per trasportare il giocatore in ospedale. Durante l’uscita dell’ambulanza dallo stadio, il pubblico del Franchi ha accompagnato il momento con un applauso di incoraggiamento.

Partita sospesa e possibile rinvio

A seguito dell’incidente, l’arbitro ha deciso di sospendere la partita, con le squadre che sono rientrate negli spogliatoi. Al momento, si attende una decisione ufficiale riguardo al possibile rinvio dell’incontro a data da destinarsi.

Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove saranno forniti non appena disponibili. L’intera comunità calcistica esprime solidarietà al giocatore e alla sua famiglia in questo momento difficile.