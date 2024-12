Dramma al Franchi: Edoardo Bove crolla in campo, partita sospesa, le ultime sulle condizioni del giocatore

Momenti di paura a Firenze durante Fiorentina-Inter: Edoardo Bove crolla a terra. Trasportato via in ambulanza, la partita è stata sospesa.

Malore improvviso per Bove al 17’ minuto

Durante il primo tempo di Fiorentina-Inter, al 17’ minuto, il gelo è calato sullo Stadio Artemio Franchi. Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, si è accasciato a terra da solo, a gioco fermo. L’episodio è avvenuto proprio mentre si discuteva un possibile gol di Lautaro Martinez.

Il malore ha scatenato una reazione immediata da parte di compagni, avversari e staff tecnico. Tra i primi ad accorrere per soccorrerlo, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che è persino scivolato nel tentativo di raggiungere rapidamente il giocatore. Nel frattempo, i giocatori di entrambe le squadre si sono disposti in cerchio attorno al centrocampista, proteggendo l’intervento dei medici.

Intervento dei sanitari e tensioni sul campo

L’equipe medica è entrata rapidamente in campo per cercare di rianimare Bove, mentre il pubblico osservava in silenzio. Tuttavia, il ritardo nell’ingresso della barella ha scatenato un momento di tensione: Luca Ranieri, compagno di squadra di Bove, ha reagito con forza, strattonando un membro dello staff medico per accelerare i soccorsi.

Dopo cinque minuti di apprensione, il giocatore è stato portato via in ambulanza sotto gli applausi dello stadio. Le prime informazioni indicano che Bove respira autonomamente, ma non ha ancora ripreso conoscenza.

Partita sospesa in attesa di aggiornamenti

A seguito dell’accaduto, l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro. Una decisione definitiva sul rinvio della partita sarà presa nelle prossime ore, ma per ora il focus resta sulle condizioni del giovane centrocampista.