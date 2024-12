Bimba di 9 anni muore dopo aver pranzato al ristorante con un piatto di gnocchi

Una bambina è deceduta dopo aver mangiato gnocchi in un ristorante a Roma. Ricoverata d’urgenza, i medici non sono riusciti a salvarla. Aperte le indagini.

Sintomi improvvisi dopo il pranzo al ristorante

Una tragedia si è consumata lo scorso 5 dicembre a Roma, dove una bambina di 9 anni è morta dopo aver consumato un piatto di gnocchi in un ristorante. La piccola era stata sottoposta a un esame ai polmoni in mattinata, specificamente una spirometria, per controllare la funzionalità respiratoria.

Dopo l’accertamento medico, i genitori avevano deciso di portarla a pranzo fuori. Tornati a casa, la bambina ha cominciato a manifestare sintomi gravi: nausea, vomito, spasmi e difficoltà respiratorie. Segni che potrebbero far pensare a una reazione allergica, ma che richiedono ulteriori approfondimenti vista la sua storia clinica.

La corsa in ospedale e le indagini mediche

Preoccupati per il peggioramento della situazione, i genitori hanno chiamato il 118. La bambina è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato il massaggio toracico e ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli, ma tutti i tentativi di salvarla sono risultati vani.

Al momento, è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare se il pasto consumato al ristorante possa aver avuto un ruolo determinante. I genitori si sono rivolti a un legale per seguire gli sviluppi dell’indagine.

Approfondimenti in corso

Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi e verificare eventuali responsabilità. La correlazione tra il pasto, l’esame medico e la tragica morte della bambina resta al vaglio degli inquirenti. Gli esami tossicologici e l’autopsia saranno cruciali per fornire risposte definitive.