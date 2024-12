Milly Carlucci interviene con parole forti sul caso Mariotto: “Il suo è stato un comportamento grave”

Milly Carlucci si esprime sul comportamento di Guillermo Mariotto, sospeso tra abbandono improvviso e accuse controverse, confermando che sarà la Rai a valutare il caso.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci sull’episodio in diretta

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul comportamento di Guillermo Mariotto, giudice del programma, che ha abbandonato lo studio durante una puntata in diretta. In un’intervista, la Carlucci ha spiegato di essere rimasta sorpresa dall’episodio, ipotizzando inizialmente che si trattasse di un problema grave di salute o familiare. Tuttavia, ha definito l’episodio “molto grave”, poiché si è verificato in un programma di punta di Rai1.

“Quello che è successo non è una questione leggera. Parleremo con la Rai per decidere come affrontare la situazione”, ha dichiarato la Carlucci, lasciando intendere che il futuro di Mariotto nel programma è incerto. Inoltre, ha aggiunto che il giudice dovrà fornire spiegazioni adeguate prima che vengano prese decisioni definitive.

Le accuse di molestie e la difesa del giudice

La vicenda ha assunto una dimensione ulteriore quando Guillermo Mariotto è stato accusato di aver toccato in modo inappropriato il ballerino Simone Iannuzzi durante la registrazione di un video promozionale con Amanda Lear. Su questo aspetto, Milly Carlucci ha preso le difese del giudice, affermando che si sarebbe trattato di un incidente.

“Abbiamo chiesto direttamente a Simone Iannuzzi, che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla e di essersi addirittura messo a ridere quando ha visto il video”, ha raccontato la conduttrice, minimizzando l’accaduto. Secondo la Carlucci, non ci sono state azioni intenzionali scorrette, ma si sarebbe trattato di una perdita di equilibrio.

La reazione al Tapiro d’Oro

Un altro episodio ha visto Guillermo Mariotto protagonista di una reazione polemica durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. La conduttrice ha giustificato la sua reazione, attribuendola alla stanchezza dovuta a un recente viaggio in Arabia Saudita. “Era sotto pressione, ma il team di Striscia è formidabile. Ben venga la satira, purché ci sia rispetto”, ha concluso.

Milly Carlucci ha infine lanciato un appello diretto a Mariotto, ricordandogli il rapporto di fiducia che li lega: “Mi consideri una seconda mamma? Allora perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato”.