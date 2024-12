Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle ed è di nuovo al centro della scena, lui: “So che non si fa così”

Guillermo Mariotto, giudice storico di Ballando con le Stelle, si scusa pubblicamente con Milly Carlucci e regala rose alla conduttrice durante la trasmissione.

Le spiegazioni di Milly Carlucci sulla situazione di Mariotto

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice Milly Carlucci ha affrontato il tema dell’assenza temporanea del giudice Guillermo Mariotto, generando curiosità tra i telespettatori. La Carlucci ha rivelato che Mariotto si trova in un momento di “fragilità personale”, circostanza che ha influito sul suo comportamento. “Guillermo ci ha detto di essere in un momento di grande fragilità personale”, ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che ciò, pur non giustificando alcune sue mancanze, merita comprensione per il legame di lunga data che unisce il giudice al programma.

Secondo quanto riferito dalla Carlucci, dopo un confronto interno con la Rai e lo stesso Mariotto, è stato deciso di concedergli una seconda possibilità: “Gli abbiamo dato un cartellino giallo, un’ammonizione, e non un cartellino rosso. Non è la fine tra noi e lui”. La decisione di mantenere Mariotto nello show testimonia l’importanza del giudice, presente da ben 19 anni, come parte integrante del programma.

Le scuse pubbliche e il ritorno in studio

Dopo l’introduzione di Milly Carlucci, è stato mostrato un video in cui Guillermo Mariotto ha espresso pubblicamente le sue scuse. “Sono qui a scusarmi perché so che non si fa così. Sono qui a scusarmi con il cuore in mano, ma sono dovuto uscire perché non mi sono sentito bene. Voglio scusarmi perché ho mancato di rispetto a tutti, a Milly in primis e anche ai miei colleghi”, ha dichiarato Mariotto.

Successivamente, il giudice ha fatto il suo ingresso in studio, visibilmente emozionato, porgendo un mazzo di rose rosse alla conduttrice come segno di rispetto e riconoscenza. Mariotto ha ribadito le sue scuse direttamente a Milly Carlucci, che ha accolto il gesto con un sorriso, confermando la volontà di voltare pagina. Una volta seduto al suo posto, il giudice è tornato a rivestire il ruolo che lo ha reso un volto amato e riconosciuto dello show.

Un legame lungo 19 anni

L’episodio ha evidenziato il rapporto profondo e consolidato tra Guillermo Mariotto, la conduttrice Milly Carlucci, e il team di Ballando con le Stelle. Nonostante l’incidente, la decisione di concedere un’altra opportunità al giudice sottolinea l’importanza della comprensione reciproca e del rispetto all’interno del programma. Il pubblico, intanto, continua a seguire con affetto l’evoluzione di questa vicenda che ha riportato Mariotto al centro della scena.