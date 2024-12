All’uscita dalla messa, attraversano sulle strisce e vengono travolte da un’auto, donna muore sul colpo, gravissima l’amica

Due anziane investite sulle strisce pedonali a Sassari: una 76enne perde la vita, l’amica di 90 anni è in condizioni critiche. Indagini in corso.

Investite mentre attraversano sulle strisce: una vittima e una ferita grave

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 14 dicembre a Sassari, nei pressi della chiesa di Santa Maria Bambina, situata nel rione Santa Maria di Pisa. Due donne, di 76 e 90 anni, stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Cilea quando sono state travolte da un’auto. La vittima è Rita Secchi, 76 anni, deceduta sul colpo. L’altra donna, Caterina Casu, 90 anni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata in condizioni critiche.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, con l’arrivo delle ambulanze del 118 e della polizia locale che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il conducente si ferma a soccorrere: dinamica in fase di accertamento

L’automobilista coinvolto, un giovane di 24 anni, si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso alle due donne. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non sono emersi dettagli sull’eventuale velocità dell’auto o sulla visibilità nel tratto stradale al momento dell’incidente.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’incidente è avvenuto pochi minuti dopo la messa serale nella chiesa di Santa Maria Bambina, da cui le due anziane erano appena uscite. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, già colpita dalla perdita di Rita Secchi e dall’apprensione per le condizioni di Caterina Casu.