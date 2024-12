Durante una cena con le amiche, donna muore improvvisamente accasciandosi sul tavolo

Un incontro tra amiche si trasforma in un dramma a Comacchio: Nigra Farinelli, 50 anni, perde la vita durante una serata al ristorante. La procura indaga.

La morte improvvisa di Nigra Farinelli

Una serata tra amiche si è trasformata in una tragedia nel comune di Comacchio, in provincia di Ferrara, dove Nigra Farinelli, 50 anni, è deceduta improvvisamente mentre si trovava a cena in un ristorante locale, la Locanda del Delta. La donna, residente nella zona, era molto conosciuta e lavorava nel settore della ristorazione. Il fatto è avvenuto la sera di mercoledì 18 dicembre, intorno alle 22:00. Durante la cena, Nigra Farinelli ha iniziato a manifestare segni di malessere, e poco dopo si è accasciata sul tavolo senza riuscire a riprendersi. Nonostante i tentativi di soccorso immediato, per lei non c’è stato nulla da fare.

In quel momento, nel ristorante si trovava un’istruttrice di danza con formazione di primo soccorso che ha cercato di prestare aiuto. Nonostante l’intervento tempestivo, la situazione non è migliorata, e i soccorritori, giunti poco dopo, hanno avviato le manovre di rianimazione, tentando il massaggio cardiaco per quasi un’ora. Tuttavia, i tentativi sono risultati vani, e i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna.

Le indagini della procura di Ferrara

Non è ancora chiaro se la morte sia stata causata da una reazione allergica o se la donna avesse eventuali problemi di salute pregressi che potrebbero aver contribuito al tragico accaduto. La procura di Ferrara, coordinata dal pubblico ministero Andrea Maggioni, ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle cause del decesso. Per questo motivo, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Nigra Farinelli. Gli inquirenti sperano che l’esame medico legale possa fornire risposte definitive in merito alla causa della morte improvvisa.

La donna lascia due figli e il marito, che sono stati colpiti profondamente dalla tragedia. La comunità di Comacchio, dove Nigra Farinelli era molto conosciuta e rispettata, si è unita nel dolore per la perdita di una figura amata e apprezzata nel suo ambiente di lavoro e tra gli amici. La famiglia e le persone a lei vicine sperano che presto vengano chiarite le circostanze di questa tragica morte.