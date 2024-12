Selvaggia Lucarelli attacca Fedez: “Se stai male ti curi, non cerchi il palco”

Durante la sua apparizione sul palco di Sarà Sanremo, Fedez ha destato preoccupazioni tra i fan e il pubblico a casa per le sue condizioni di salute. Il rapper è apparso confuso e disorientato, lasciando molti spettatori a chiedersi se stesse attraversando un momento di difficoltà fisica o emotiva. Tuttavia, a commentare il suo comportamento è stata Selvaggia Lucarelli, la giornalista e blogger che ha espresso opinioni forti riguardo alla situazione, alimentando il dibattito sui social media.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli sul comportamento di Fedez

Secondo Selvaggia Lucarelli, il comportamento di Fedez non sarebbe legato a problemi di salute, ma sarebbe piuttosto una strategia studiata per attirare l’attenzione su di sé. La Lucarelli, che è nota per le sue opinioni dirette e senza filtri, ha commentato la situazione sul suo profilo Instagram, dove ha accusato il rapper di “mettersi in modalità vittima”. “Dopo tutto quello che è successo – ha scritto Lucarelli – quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui o quando non se ne parla come dice lui”. L’attacco si riferisce alla crescente visibilità mediatica di Fedez, che avrebbe cercato di distogliere l’attenzione da altre polemiche, come quella che lo ha visto coinvolto insieme a Tony Effe, escluso dal concertone di Capodanno a Roma.

La blogger ha continuato a criticare il rapper, affermando che Fedez avrebbe creato una sorta di “teatrino” per guadagnare attenzione in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo. “Nel podcast, nell’insultare i giornalisti, nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena”, ha dichiarato Lucarelli, insinuando che l’apparente difficoltà mostrata dal rapper sul palco fosse una mossa calcolata per attirare l’attenzione, distogliendo i riflettori dagli altri concorrenti. A detta di Selvaggia Lucarelli, tale comportamento potrebbe essere una strategia per rendere il Festival “piagninocentrico”, come era accaduto in passato, e per oscurare i veri protagonisti della musica.

Fedez e il suo approccio al palco: le parole di Selvaggia Lucarelli

Nel finale del suo intervento, Selvaggia Lucarelli ha concluso il suo pensiero con una critica decisa: “Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura”. Con queste parole, la blogger ha voluto sottolineare come, se il rapper fosse davvero in difficoltà, dovrebbe concentrarsi sulla sua salute piuttosto che cercare visibilità, specialmente su un palco così importante come quello del Festival di Sanremo.