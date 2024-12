Insiste per offrirle la cena al ristorante ma il giorno dopo le chiede di fargli un bonifico della metà del conto, le conversazioni diventano virali sui social

Una giovane donna si vede chiedere un bonifico per la cena dopo un appuntamento. La storia diventa virale sui social, scatenando il dibattito.

L’appuntamento e l’inaspettata richiesta

La vicenda che ha catturato l’attenzione di milioni di persone sui social ha avuto luogo a Buenos Aires. Il 14 dicembre, una giovane donna ha accettato un invito a cena da parte di un uomo, Matías. Durante la serata, lui si è offerto di pagare il conto, nonostante lei avesse proposto di dividere le spese o contribuire con i contanti che aveva con sé. La serata si è conclusa apparentemente senza problemi, lasciando una buona impressione.

Tuttavia, il giorno seguente, la situazione ha preso una piega inaspettata. La ragazza ha ricevuto un messaggio da Matías in cui chiedeva: «Come va? Che serata strana ieri. Ti dispiace se dividiamo il conto?». A corredo del messaggio, ha inviato uno screenshot della calcolatrice con il totale di circa 100 euro diviso a metà, specificando che avrebbe gradito un bonifico di 50 euro. Ha poi aggiunto: «Mi sono dimenticato di inviarti il calcolo ieri».

La risposta e la reazione sui social

Colta di sorpresa, la giovane donna ha deciso di effettuare il bonifico richiesto, ma non senza lasciare un messaggio diretto al suo interlocutore. «Ciao Mati, ho appena fatto il bonifico. Solo un consiglio, se ti può servire: quando esci con qualcuno, non fare il gentiluomo solo per impressionare il cameriere quando arriva il conto», ha scritto. Ha poi aggiunto: «Io mi sono offerta di pagare, ti ho dato i contanti che avevo e tu hai detto di no. Poi mi hai chiesto la metà dopo cena, perché non era quello che ti aspettavi? Non importa, ma è stato un po’ scomodo, soprattutto perché la volta scorsa avevo già pagato io, e tu non hai mai provato a contribuire».

La storia è stata condivisa sui social da Romina, amica argentina della protagonista, e ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti. Su X (ex Twitter), il post ha superato i 5 milioni di visualizzazioni, con migliaia di commenti e reazioni. Molti hanno criticato il comportamento di Matías, considerandolo inappropriato e poco elegante.