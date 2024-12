Thais Wiggers a Verissimo spara a zero su Mamuccari: “Ora lo avete capito tutti chi è lui davvero”

L’ex velina Thais Wiggers ha parlato a Verissimo della sua esperienza personale e professionale, svelando dettagli inediti sulla relazione con Teo Mammucari e sulla perdita della madre.

Una relazione complessa con Teo Mammucari

Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia, ha condiviso con Silvia Toffanin il motivo del suo allontanamento dalla televisione e i retroscena della sua relazione con Teo Mammucari, da cui è nata la figlia Julia. L’amore tra i due è stato intenso ma turbolento, come ha dichiarato: «Ci siamo amati tantissimo, ma avevamo due caratteri forti, senza mezze misure. Alla fine, per il bene di nostra figlia, abbiamo scelto strade diverse». La coppia si è separata quando Julia aveva solo un anno e mezzo.

Durante l’intervista, Thais ha ricordato quanto sia stato difficile per lei affrontare quella fase della sua vita, essendo giovane, straniera e lontana dalla sua famiglia. «Ho sofferto tantissimo, ma sono qui», ha affermato con determinazione.

Le dichiarazioni di Mammucari in passato, in particolare un monologo a Le Iene, avevano scatenato polemiche, accusando Thais di aver portato la figlia in Brasile per tre anni. L’ex velina ha chiarito la situazione: «Sono andata in Brasile con mia figlia, ma con il consenso del padre. È stato importante per lei conoscere le sue radici e la mia famiglia». Thais ha sottolineato come la loro comunicazione sia sempre stata complicata: «Da anni provo a dialogare con lui, ma è molto difficile, ora lo avete capito tutti chi è davvero».

Il ricordo struggente della madre

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è stato quando Thais Wiggers ha parlato della madre, scomparsa a causa di un tumore al seno. «Mia mamma era la vera velina, sempre allegra e sorridente. È stato difficile vederla soffrire, ma mi ha insegnato tanto», ha raccontato commossa. Thais ha ricordato gli ultimi giorni passati insieme, descrivendoli come preziosi e indimenticabili.

La perdita della madre ha lasciato un segno profondo nella vita dell’ex velina, che ha spiegato come cerchi di mantenere vivo il suo ricordo attraverso piccoli gesti quotidiani, come ascoltare le sue canzoni preferite. Anche Silvia Toffanin, colpita dalla scomparsa della propria madre, ha condiviso il dolore e l’emozione di questo ricordo.