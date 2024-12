Due fan di Bari incontrano Jannik Sinner sulle piste da sci per due Natali consecutivi: la foto insieme diventa “Un porta fortuna”

Un giovane fan e suo padre, originari di Bari, incontrano per due Natali consecutivi Jannik Sinner in montagna. La foto insieme diventa virale.

Un incontro straordinario

Un Natale davvero speciale per Stefano Del Vecchio, un giovane tifoso di Jannik Sinner, che per il secondo anno consecutivo ha avuto la fortuna di incontrare il campione di tennis. L’incontro, avvenuto in una baita sulle piste da sci in Alto Adige, ha permesso al ragazzo e a suo padre di scattare una foto insieme al tennista, un gesto semplice ma carico di significato per i fan.

La storia ha dell’incredibile: esattamente un anno fa, sempre a Natale, padre e figlio avevano incrociato Sinner in montagna, seppur in un luogo diverso. La coincidenza ha suscitato grande entusiasmo, tanto che Stefano ha pubblicato lo scatto sui social, scrivendo: “Esattamente un anno dopo, nel giorno di Natale, ma in un luogo diverso. Auguri a tutti con quella che ormai possiamo dire essere diventata una foto di rito.”

Jannik Sinner e il suo amore per il Natale

Per Jannik Sinner, il Natale è un momento speciale da trascorrere con la famiglia. Dopo un anno intenso sul circuito, il campione altoatesino ha approfittato delle festività per rilassarsi, pranzare con i propri cari e sciare sulle piste della sua terra natale. “Questa è la giornata che più di tutte amo passare in famiglia, con i genitori. Del compleanno, di Pasqua o di altri giorni non mi interessa, ma al Natale tengo molto,” aveva confidato in passato.

Nonostante il suo impegno per mantenere la privacy durante le festività, Sinner non si è sottratto all’affetto dei tanti fan che lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una foto o un saluto, dimostrando ancora una volta la sua disponibilità e umiltà.

Verso gli Australian Open

Dopo il breve periodo di pausa, Sinner è pronto a riprendere gli allenamenti in vista degli Australian Open, il primo grande appuntamento della stagione. La partenza per l’Australia è prevista per il 2 gennaio, dove il tennista inizierà il nuovo anno sportivo con la determinazione che lo contraddistingue.