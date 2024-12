Ilary Blasi: “Tornare con Francesco Totti sarebbe una cosa tenera”

Dal 9 gennaio arriva su Netflix “Ilary”, la docuserie dedicata alla conduttrice. Tra nuovi amori e rapporti con l’ex marito Totti, si svela senza copioni.

Ilary Blasi: tra passato e presente

Dal prossimo 9 gennaio, Ilary Blasi sarà protagonista su Netflix con la serie-documentario Ilary, che racconterà un capitolo inedito della sua vita. La conduttrice, in una lunga intervista a Grazia, ha anticipato alcuni dettagli sul progetto e sulla sua sfera privata. Dopo la separazione dall’ex marito Francesco Totti, Blasi affronta nuovi equilibri familiari e un amore ritrovato accanto a Bastian Muller.

Parlando del suo rapporto con Totti, Blasi ha chiarito che non esiste alcuna possibilità di ritorno:

“La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora.”

Dopo oltre due anni dalla separazione, entrambi hanno voltato pagina. Se Ilary Blasi vive un’intensa relazione con Muller, Totti sembra intenzionato a costruire una nuova famiglia con Noemi Bocchi. Tuttavia, il capitolo della separazione tra i due resta aperto, con contese legali e mediatiche ancora in corso.

L’amore per Bastian Muller e il rapporto con i figli

Nella docuserie Ilary, composta da cinque episodi, la conduttrice racconterà senza filtri la sua vita dopo la fine del matrimonio. Sul suo nuovo compagno, Bastian Muller, Blasi ha spiegato che il loro rapporto è nato in un momento delicato della sua vita e si è consolidato nel tempo.

Un altro tema centrale della serie sarà il legame con i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Totti. La conduttrice si definisce una madre diretta e sincera, pronta a correggerli quando necessario:

“Sono schietta e diretta. Vado contro i miei figli se sbagliano.”

Un racconto autentico

Blasi promette una narrazione autentica, senza copioni:

“Racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo.”

Con questa docuserie, Ilary Blasi offre uno sguardo personale sulla sua rinascita, invitando il pubblico a scoprire i suoi pensieri, emozioni e sfide in un momento cruciale della sua vita.