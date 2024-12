Giorgia Meloni regina dei social nel 2024: domina YouTube e scala le classifiche digitali

Il 2024 consacra Giorgia Meloni come leader indiscussa del panorama social. Il centrodestra avanza su tutte le piattaforme, mentre la sinistra fatica a trovare spazio.

Giorgia Meloni domina su YouTube e oltre

Secondo il report di arcadia.com intitolato “Il club dei milionari – Flash edition”, Giorgia Meloni ha conquistato il titolo di regina di YouTube nel 2024. La premier italiana ha registrato una crescita del 427% sul canale, confermando la sua abilità nell’utilizzo dei social media per consolidare la propria popolarità.

Meloni non si ferma a YouTube: su TikTok, il video in cui mangia ciliegie della varietà “Giorgia” ha raggiunto 14,5 milioni di visualizzazioni, mentre il post con più interazioni è un selfie-video con il primo ministro indiano Narendra Modi, che ha totalizzato 2,8 milioni di like. Su Instagram, l’incremento è stato di 1.197.405 nuovi follower, mentre il suo canale WhatsApp conta oltre 222.906 iscritti.

Il centrodestra avanza sui social

Anche gli altri leader del centrodestra ottengono risultati significativi.

Matteo Salvini , segretario della Lega, ha raggiunto 43 milioni di visualizzazioni su Instagram e registrato il più alto engagement rate della piattaforma.

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha ottenuto il miglior incremento di follower su Facebook (+7,3%) e il sentiment positivo più alto nelle conversazioni digitali (45%).

Il simbolo del tricolore domina le interazioni sui profili social del centrodestra, consolidando il legame con la propria base elettorale.

La sinistra fatica a emergere

Per la sinistra, il 2024 si conferma un anno difficile anche sui social media.

Elly Schlein , leader del PD, ha registrato un coinvolgimento limitato su X (1,7%) e Facebook, confermando le difficoltà della sua leadership.

Giuseppe Conte, leader del M5S, ha perso il supporto della fanbase femminile storica, con le discussioni online che coinvolgono il 60,5% degli utenti maschili.

, leader del M5S, ha perso il supporto della fanbase femminile storica, con le discussioni online che coinvolgono il . Carlo Calenda si distingue per la quantità di contenuti, con ben 3.100 post pubblicati su X, ma fatica a tradurre questo sforzo in engagement.

Nonostante qualche segnale positivo, come l’aumento dei follower di Angelo Bonelli dei Verdi (+54% su Instagram), le proposte politiche del “campo largo” non sembrano tradursi in un reale impatto online.

Social e politica: Meloni imbattibile

La popolarità di Giorgia Meloni sui social media si riflette anche nel successo politico della coalizione di centrodestra. Dopo le elezioni europee del 2024, il consenso per il centrodestra è aumentato, confermando una strategia vincente che unisce presenza digitale e messaggi mirati.

Per il “campo largo” della sinistra, i numeri social evidenziano la necessità di un cambio di rotta: non bastano piccoli incrementi di follower o strategie isolate, ma servono proposte innovative capaci di coinvolgere elettori e utenti in modo autentico e incisivo.