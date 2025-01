Paolo Bonolis a Verissimo: Silvia Toffanin chiede della Bruganelli, la sua risposta lascia a bocca aperta

Ospite di Silvia Toffanin, Paolo Bonolis ha raccontato la sua infanzia, la carriera e l’importanza della famiglia, senza sbilanciarsi sull’ex moglie Sonia Bruganelli.

L’infanzia e i ricordi familiari

A Verissimo, Paolo Bonolis ha ripercorso la sua vita attraverso le fotografie scelte da Silvia Toffanin. Tra i ricordi d’infanzia, il conduttore ha condiviso un aneddoto legato al padre, che lavorava con il burro:

“Nel 2000, durante i 20 anni di Canale 5, ero a cena con i miei genitori. Squilla il telefono, era Mike Bongiorno. Mio padre risponde e lo manda a fanc*ulo.”

Bonolis ha ricordato con affetto il padre, scomparso anni fa, e ha parlato della madre, che oggi ha 93 anni: “Mi sgrida sempre, è il suo passatempo preferito. Se ne accorge della sua età e ride.” Per quanto riguarda la vecchiaia, il conduttore ha dichiarato: “Sto per compiere 64 anni, ma sto benissimo così. Ogni periodo della vita è bello se lo si sa vivere per quello che è.”

La famiglia: una priorità

Mostrando una foto con i suoi tre figli, Silvia, Davide e Adele, Bonolis ha ribadito l’importanza della famiglia:

“Per me, figli e famiglia sono una priorità da proteggere. La famiglia può cambiare forma, ma bisogna accettarne le trasformazioni senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire al mondo.”

Il conduttore ha descritto i suoi figli con affetto: “Adele è curiosa e ama vivere ogni circostanza. Davide è appassionato di sport e ha un grande cuore. Silvia è una gioia unica, sempre allegra.”

Il ritorno di Avanti un Altro e l’amicizia con Luca Laurenti

Da lunedì 20 gennaio, Paolo Bonolis torna nella fascia preserale di Canale 5 con una nuova edizione di Avanti un Altro. Al suo fianco ci sarà, come sempre, l’amico e collega Luca Laurenti: “Gli voglio profondamente bene, come a un fratello. Siamo diversi, ma accogliamo le nostre diversità con serenità. La nostra chimica è cresciuta nel tempo.”

Tra le novità del programma, una new entry nel “salottino”: la showgirl Flavia Vento, che, secondo il conduttore, “si occuperà di misteri.”

Nessun commento su Sonia Bruganelli

Quando Silvia Toffanin ha mostrato una foto con la sua ex moglie Sonia Bruganelli, chiedendo se avessero trovato un nuovo equilibrio, Bonolis ha preferito cambiare argomento: “Me l’avevi detto che avremmo parlato di Avanti un Altro.”

Un’intervista ricca di aneddoti e riflessioni, che ha mostrato ancora una volta l’ironia e l’umanità di uno dei volti più amati della televisione italiana.