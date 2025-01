Tony Effe e Giulia De Lellis alla Milano Fashion Week, il trapper, “Io dalla bocca sputo solo soldi”

La coppia formata da Tony Effe e Giulia De Lellis si è presentata alla Milano Fashion Week, partecipando per la prima volta come coppia ufficiale a un evento di moda.

Stile coordinato e “Sputa fatti” alla sfilata di Pdf

Tony Effe e Giulia De Lellis erano in prima fila alla sfilata di Pdf, progetto di Domenico Formichetti, svoltasi ieri a Milano durante la Fashion Week. Con abiti coordinati, i due hanno attirato l’attenzione sia per il loro stile che per la complicità dimostrata.

Durante l’evento, la coppia ha partecipato al trend social “Sputa fatti”, proposto da Nss Magazine, in cui gli utenti rivelano verità scomode o personali. Giulia De Lellis, scherzando, ha detto: “I cattivi ragazzi non sono poi così cattivi.” Tony Effe, invece, ha risposto ironicamente: “Sputa fatti? Dalla bocca sputo solo soldi,” scatenando l’ilarità di Giulia, che ha commentato: “Non ha capito il trend.”

Una relazione sempre più pubblica

Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più. Durante il recente compleanno dell’influencer, Tony le ha dedicato un messaggio d’amore sui social: “Sei la mia ragione di vita.” La dedica è stata accompagnata da una foto scattata alla presentazione del brand Audrer a Roma, che conferma il legame sempre più forte tra i due.

Una festa di compleanno in famiglia

Per i suoi 29 anni, Giulia ha organizzato una festa circondata da amici e parenti, inclusi i genitori di Tony Effe. Sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice ha condiviso foto della serata, ringraziando anche il designer Steve Di Maio per aver curato l’allestimento: “Ogni posto che tocchi si colora di me, di casa.”

Tra i momenti più significativi, Giulia ha mostrato immagini di lei che spegne le candeline e celebra con la sua famiglia, mantenendo però per sé i ricordi più intimi.