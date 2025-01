Papa Francesco a “Che tempo che fa”: “In Italia non fate figli, dovete fare entrare i migranti”

Ospite di Fabio Fazio, Papa Francesco ha parlato del suo stato di salute, dell’ultima autobiografia e delle sfide legate all’immigrazione.

“Il braccio sta meglio, si muove meglio”

Intervenendo a Che tempo che fa, il Papa ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo la caduta a Casa Santa Marta, che gli aveva causato una contusione al braccio destro: “Il braccio sta bene, si muove meglio,” ha dichiarato con il suo solito tono sereno.

L’intervista, occasione per presentare la sua nuova autobiografia Spera (edita da Mondadori), è stata anche un momento di riflessione sull’attualità, toccando temi come la natalità, le migrazioni e le politiche internazionali.

Immigrazione e natalità: “Fate entrare i migranti”

Uno dei punti centrali dell’intervento di Papa Francesco è stato il tema delle migrazioni, collegato al declino demografico in Italia. “L’età media in Italia è di 46 anni, non si fanno figli. Se non fai figli, fai entrare i migranti,” ha detto con fermezza, aggiungendo: “In Albania, l’età media è di 23 anni. Questo problema va affrontato, soprattutto al Sud.”

L’appello del Pontefice mira a sottolineare l’urgenza di un cambiamento nelle politiche demografiche e migratorie per garantire il futuro del Paese.

Il Papa su Trump: “Le politiche migratorie? Una disgrazia per i poveri”

Con l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca previsto per il 20 gennaio, il Papa ha risposto a una domanda sulla possibilità di un contatto con il presidente eletto: “No, non ci siamo sentiti.”

Bergoglio ha poi espresso preoccupazione per i propositi annunciati da Trump in tema di immigrazione, come i rimpatri di massa: “Se davvero realizzasse queste politiche, sarebbe una disgrazia. Non si risolvono i problemi facendo pagare il conto ai poveri disgraziati.”