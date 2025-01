Australian Open, le insinuazioni di Rune dopo la sconfitta, “Cosa hanno fatto a Sinner negli spogliatoi?”

Jannik Sinner supera Holger Rune agli ottavi di finale degli Australian Open, nonostante un malore che ha scatenato polemiche e insinuazioni da parte dell’avversario.

La vittoria di Sinner e lo stop forzato

Con coraggio e determinazione, Jannik Sinner ha battuto Holger Rune in una partita intensa e ricca di colpi di scena, conquistando l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open.

Il match, già di per sé complicato, è stato segnato da un momento critico per Sinner, che ha accusato un malore a metà del terzo set. Dopo un’interruzione di circa 10 minuti per consentire il controllo medico, l’italiano è tornato in campo più forte di prima, riuscendo a prevalere sul danese con un gioco brillante e una tenacia fuori dal comune.

Le polemiche di Rune: “Non so cosa gli abbiano fatto”

A fine partita, Holger Rune non ha nascosto il proprio malcontento per lo stop forzato. In dichiarazioni che hanno fatto discutere, il danese ha insinuato che il time-out medico possa aver influito sull’andamento del match:

“Jannik è giusto che si sia fatto controllare, ma ci è voluto molto più tempo di quanto mi aspettassi. È stato brutale, almeno una decina di minuti, ed è successo a metà set, quando avevo un bello slancio. Non so cosa gli abbiano fatto, ma quando è tornato, stava benissimo.”

Le parole di Rune, cariche di tensione, hanno alimentato le polemiche sui social, dove molti hanno difeso l’integrità e la professionalità di Sinner.

Una partita di resistenza

Nonostante le accuse, Rune ha riconosciuto la difficoltà del match:

“Nel primo set ha giocato meglio lui, nel secondo meglio io. Finché non ha chiesto il time-out medico, è stata una battaglia vera. Con caldo e umidità, stavo quasi morendo. Stare fermo per dieci minuti mi ha penalizzato, devo imparare a essere più intelligente la prossima volta.”

Le dichiarazioni del danese sembrano riflettere l’amarezza per la sconfitta, ma non riescono a intaccare la prestazione straordinaria di Sinner, che ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza.

Una vittoria da campione

Jannik Sinner continua il suo percorso agli Australian Open, dimostrando di avere non solo il talento tecnico, ma anche la forza mentale per superare difficoltà e momenti critici. La sua vittoria contro Rune non è solo un risultato sportivo, ma un esempio di professionalità e determinazione che lo proiettano tra i protagonisti del torneo.