Torna a casa da lavoro, si fa a fare la doccia ma ha un malore improvviso, operaio muore a soli 37 anni

Florian Lifi, operaio di 37 anni, è stato trovato senza vita nella doccia dalla madre. La comunità di Martinengo si stringe attorno alla famiglia.

La tragedia: il malore improvviso

Un dramma si è consumato a Martinengo, in provincia di Bergamo, dove Florian Lifi, 37 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione di via Gramsci. L’uomo, appena rientrato dal lavoro, stava facendo una doccia quando è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

La madre, preoccupata per il protrarsi della sua permanenza in bagno, ha provato a chiamarlo ripetutamente. Non ricevendo risposta, ha deciso di entrare, trovandolo a terra, privo di vita.

Intervento dei soccorsi

I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare Florian. La sua morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità di Martinengo, dove era conosciuto e apprezzato per il suo lavoro presso la Exide Technologies di Romano di Lombardia.

Un ultimo saluto

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Florian in questo momento di dolore. Domani si terranno i funerali per l’ultimo saluto a un uomo ricordato per il suo impegno e la sua dedizione.