Si accorge di stare per partorire, sistema i bambini davanti alla tv e altri li mette a dormire e dà alla luce il suo sesto figlio

Una donna di Strassoldo, in provincia di Udine, ha dato alla luce il suo sesto figlio in un modo che nessuna futura mamma si aspetta: da sola, nel bagno di casa, mentre il marito era al lavoro e senza la possibilità di ricevere assistenza tempestiva. La protagonista di questa straordinaria vicenda è Laura Micelli, 38 anni, che sabato scorso ha vissuto un parto improvviso e autonomo, portando alla luce il suo bambino nonostante la situazione di emergenza.

La vicenda di Laura Micelli: parto in solitaria mentre i figli sono davanti alla TV

Secondo quanto raccontato dalla stessa madre al quotidiano Messaggero Veneto, Laura aveva già compiuto diverse operazioni quotidiane prima che le contrazioni diventassero troppo forti e improvvise. Mentre accudiva i suoi più piccoli, ha compreso che il parto era imminente. Dopo aver cambiato e messo a letto il figlio di due anni e il neonato di un anno, ha posizionato gli altri tre bambini davanti alla televisione, sperando che restassero tranquilli durante l’emergenza.

Con il marito, Paolo, lontano per lavoro e l’ambulanza in arrivo con un ritardo che sembrava troppo lungo, Laura ha deciso di recarsi in bagno per partorire da sola. “Ho steso degli asciugamani sul pavimento e mi sono messa in posizione”, ha raccontato. Il piccolo, nato intorno alle 20.30, ha avuto difficoltà respiratorie, apparendo inizialmente cianotico. La madre, con prontezza, ha subito provveduto a rimuovere il cordone ombelicale che lo avvolgeva attorno al collo e a liberare le vie respiratorie. “Ho messo un dito nella bocca del bambino per aiutarlo a respirare”, ha continuato Laura.

L’intervento dei soccorsi e il sostegno della famiglia

Quando l’ambulanza è finalmente arrivata, i paramedici hanno provveduto a tagliare il cordone ombelicale e a stabilizzare madre e neonato. La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Monfalcone per accertamenti, ma le condizioni di entrambi sono risultate stabili. Il piccolo, di circa 3 chili, sta bene e si trova ora accudito a casa con la sua famiglia.

Il marito di Laura, che ha saputo dell’accaduto solo successivamente, ha elogiato la forza e il coraggio della moglie: “Ha fatto tutto da sola”, ha dichiarato. Intanto, una vicina di casa, madre anch’essa, ha preso in carico i figli più grandi per calmare la loro agitazione durante l’evento. Un episodio che, per quanto straordinario, sottolinea la determinazione di una madre a gestire una situazione di emergenza con grande lucidità.